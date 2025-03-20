Erzurum Valisi Çiftçi’den Ahmet’e Hediye

ÇOCUĞUN GÜLÜMSEMESİ DÜNYAYI AYDINLATIR

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, 2. sınıf öğrencisi Ahmet Çimen’in akülü araba hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, “Bir çocuğun gülümsemesi, dünyayı aydınlatır. Bir gönle dokunmak, iyiliği çoğaltmaktır. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olmak ise en büyük mutluluktur” ifadeleri kullanıldı.

AHMET ÇİMEN’İN ZİYARETİ

Vali Mustafa Çiftçi, bir iftar programı sırasında akülü araç talebinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Çimen’i evinde ziyaret etti. 2020 yılında bir iş kazasında babasını kaybeden Ahmet’e akülü aracını hediye eden Vali Çiftçi ve eşi, böylece onun masum bir tebessümüne vesile oldular. Ziyaret sırasında Vali Çiftçi’ye; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan, Vakıflar Bölge Müdür Vekili İlhan Umut Akdaş ve Erzurum İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Ömer Onay eşlik etti.