Erzurum Valisi Çiftçi, Hastaneyi Ziyaret Etti

HASTANEDEN GÜNDELİK HASTA BAŞVURUSU

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi’nde çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ile birlikte Doğu Anadolu Bölgesi, Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden gelen hastaların başvurduğu hastanede sunulan sağlık hizmetlerini detaylı bir şekilde inceledi. Hastane, günlük ortalama 10 bin hasta başvurusuna ev sahipliği yapıyor.

HASTALARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Hastanenin çeşitli birimlerinde yatan hastaları ziyaret eden Çiftçi, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretleri sırasında sünnet olan çocukları ve üroloji servisindeki hasta ve yakınlarını da unutmayan Çiftçi, doktorlardan hastalar hakkında bilgi aldı. Özellikle üroloji servisinde Ardahan’dan gelen bir hastanın böbreklerinden çıkarılan taşları gören Çiftçi, bu duruma şaşırdı.

ŞAŞIRTICI BÖBREK TAŞI

Çiftçi, kutu içerisinde eline aldığı taşları inceleyerek, “Şimdi böbrekten çıkan taş bu mu?” şeklinde hekimlere sorular yöneltti. Hastanenin Üroloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Karabulut, Çiftçi’ye Ardahanlı hastadan çıkarılan 5 santimlik taşın bir bütün olduğunu ve parçalanarak çıkarıldığını açıklıyor. Bu esnada hasta ve yakınları, Vali Çiftçi’ye hastanedeki sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, hastane başhekimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.