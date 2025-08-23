Erzurum Valisi Esnafı Ziyaret Etti

ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarihi Kavaflar Çarşısı’nda esnaf ile bir araya gelip Sobacılar Odası Başkanı Alaaddin Kılıç’la birlikte Sobacı Yahya İspir’i ziyaret ediyor. Samimi bir hava içerisinde gerçekleşen bu ziyarete Vali Çiftçi’ye Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Ahmet Polat, Ticaret İl Müdür V. Hüseyin Yücel, Açık Kapı Şube Müdür V. Latif Tavlaşoğlu ve İl Protokol Müdür V. Yunuz Aktürk eşlik ediyor.

TOPLUMSAL İLETİŞİM ÖNEMİ

Bu tür ziyaretler, yerel esnafla toplumsal iletişimi güçlendirme açısından büyük bir öneme sahip. Valinin esnaf ziyaretleri, bölgedeki ticaretin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi gereken bir konu. Ziyaretler, hem ekonomik etkileşimi artıracak hem de yerel halkla olan bağı kuvvetlendirecek adımlar arasında yer alıyor.