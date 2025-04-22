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Erzurum Valisi Esnafı Ziyaret Etti

VALİ ÇİFTÇİ’DEN ESNAFA ZİYARET

Erzurum’un Valisi Mustafa Çiftçi, Özel İdare İş Hanı ve Kongre Caddesi çevresindeki esnafları ziyaret etti. Beraberinde Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ile esnafın genel durumu hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, talepleri ve önerileri dinleyerek değerlendirdi.

HOŞ SOHBET VE TEMENNİLER

Ziyaret sırasında esnafla hoş bir sohbet ortamı oluştu. Vali Çiftçi, esnafa çalışmalarında kolaylıklar dileyen sözler söylerken, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaret, esnafın morale ihtiyacı olduğu bir dönemde gerçekleştirildi.

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