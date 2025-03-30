Erzurum Valisi İftarda Vakıfta Ağırlandı

RAMAZAN AYI SON İFTARI ALVARLI EFE HAZRETLERİ VAKFI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ramazan ayının son iftarını Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı’nda yaptı. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Mübarek Ramazan ayını geride bırakıp Ramazan Bayramı’nın güzelliklerine yüzümüzü dönerken Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Ramazan ayının son iftar programını Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı’nda yaptı” ifadesine yer verildi.

İFTAR PROGRAMINDA MANEVİ DEĞERLER SERGİLENDİ

İftar programının ardından Valimiz Sayın Çiftçi, şehrin manevi değerlerinden biri olan Alvarlı Efe Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti. Bu ziyarette, Vali Çiftçi’ye programda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Alvarlı Efe Hazretleri’nin torunu Hasan Mazlumoğlu ile Vakıf mensupları eşlik etti. Bu etkinlik, Ramazan ayının manevi havasını yansıtan önemli bir anı oluşturdu.