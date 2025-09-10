Erzurum Valisi İncelemelerde Bulundu

ERZURUM VALİSİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Erzurum’un Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ilçesindeki tarihi öneme sahip Parmaksız Kale Höyüğü’nde incelemelerde bulundu. Bu höyük, geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanıyor ve 6 farklı üniversiteden 21 ekiple arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor. M.Ö. 3000 yılına tarihlenen Karaz Kültürü’ne ait izlerin keşfedildiği höyükte, yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait yayla kültürüne dair arkeolojik bulgulara ulaşılmaya başlanmış durumda.

KAZILAR VE BULUNTULAR

Ritüel alanı, kale, güney yamaç ve karşı yamaç birimlerinden oluşan höyük, kale kesiminde Urartu medeniyetine ait bir yerleşim ile dikkat çekiyor. İlçenin 8 kilometre kadar uzağında bulunan bu tarihi höyüğü ziyaret eden Vali Çiftçi, kazı başkanı Doç. Dr. Umut Parlıtı’dan detaylı bilgi aldı ve kazı ekibine başarı dileklerini iletti.

YAZILI KAYA ÜZERİNE İNCELEMELER

Vali Çiftçi, daha sonra höyüğün yamaç kesiminde yer alan ve “Yazılı Kaya” şeklinde adlandırılan, üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan ve 5 bin yıl önce kentin kapısına koruyucu olarak dikildiği düşünülen kaya hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.