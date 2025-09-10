Haberler

Erzurum Valisi M. Çiftçi, Hınıs Kale Höyüğü’nde incelemelerde bulundu

İNCELEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ KALENİN TARİHİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, geçmişi 5 bin yıl önceye kadar uzanan Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü’nde incelemelerde bulundu. Hınıs ilçesinin 8 kilometre kuzeydoğusunda konumlanan antik Höyük’te, Kazı Başkanı Doç. Dr. Umut Parlıtı ve altı farklı üniversiteden 21 ekip üyesinin katılımıyla yürütülen arkeolojik kazılarda, MÖ 3. binyıla tarihlenen Karaz Kültürü’ne ait kalıntılara rastlandı.

YAYLA KÜLTÜRÜNE AİT BULGULAR

Vali Çiftçi’ye verilen bilgilerde, yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait yayla kültürüne özgü arkeolojik bulguların izlerine ulaşılmaya başlandığı belirtildi. Höyük, Ritüel Alanı, Kale, Güney Yamaç ve Karşı Yamaç birimlerinden oluşmakta olup, Kale kesiminde Urartu medeniyetine ait bir yerleşimin bulunduğu vurgulandı.

YAZILI KAYA HAKKINDA BİLGİLER

Vali Çiftçi, Höyük’ün yamaç kesiminde bulunan ve “Yazılı Kaya” olarak adlandırılan, üzerinde insan ve hayvan figürleri barındıran kayaya yönelik bilgiler aldı ve incelemelerde bulundu. Bu kayanın, 5 bin yıl önce kentin kapısına koruyucu bir unsur olarak dikildiği düşünülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay’da gece hortum görüntülendi

İskenderun Körfezi'nde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından telefonlarla kaydedildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak kısa süreli paniğe sebep oldu.
Haberler

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artmış Durumda

İstanbul'da hafta ortasında sabah saatlerinde belirli bölgelerde trafik kalabalığı yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.