Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehidi Ziyaret Etti

Erzurum’un Valisi Mustafa Çiftçi, 1996 yılında Şırnak’ta şehit düşen Piyade Er Mevlüt Gençoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehidin babası Mehmet Gençoğlu, annesi Dilşah Gençoğlu ve kardeşleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti ve şehide rahmet diledi.

Ziyarete eşlik eden isimler arasında Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Açık Kapı Şube Müdürü Abdüllatif Tavlaşoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Harun Akpınar da yer aldı.

Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi 103. kurtuluş yılı için futbol turnuvası organize etti. Sekiz takımın yer aldığı etkinlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.
Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İş kazası sonucu dört yıl boyunca kalça ağrıları çeken 49 yaşındaki Zafer Aygün, gerçekleştirdiği protez ameliyatı ile sağlığına kavuşarak ağrısız yürümeye başladı.

