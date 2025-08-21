Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehidi Ziyaret Etti

VALİ NIN ZİYARETİ

Erzurum’un Valisi Mustafa Çiftçi, 1996 yılında Şırnak’ta şehit düşen Piyade Er Mevlüt Gençoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehidin babası Mehmet Gençoğlu, annesi Dilşah Gençoğlu ve kardeşleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti ve şehide rahmet diledi.

VALİYE EŞLİK EDEN İSİMLER

Ziyarete eşlik eden isimler arasında Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Açık Kapı Şube Müdürü Abdüllatif Tavlaşoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Harun Akpınar da yer aldı.