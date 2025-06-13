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Erzurum Valisi Nuriye Kayaoğlu’nu Ziyaret Etti

NURİYE KAYAOĞLU’NUN ZİYARETİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 102 yaşındaki Nuriye Kayaoğlu Nine’nin evini ziyaret etti. Sığırlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarete, Vali Çiftçi’ye Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Açık Kapı Şube Müdürü Abdüllatif Tavlaşoğlu da eşlik etti.

SOHBET VE GÜZEL ANILAR

Vali Çiftçi, ziyareti sırasında Nuriye Kayaoğlu Nine ile bir süre sohbet etti. Kayaoğlu’nun hayatına dair anılar ve tecrübeleri dinleyen Vali Çiftçi, böyle anlamlı buluşmaların önemli olduğunu belirtti. Ziyaret, Nuriye Kayaoğlu Nine’nin evinden ayrılmalarıyla son buldu.

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