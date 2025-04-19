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Erzurum Valisi, Sporcuları Tebrik Etti

BAŞARILI SPORCULARIN KABULÜ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile Virtüs 2025 Özel Sporcular Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül’ü makamında ağırladı. Uluslararası alanda Ay Yıldızlı bayrağımızı onurla dalgalandıran Aliye Zeynep Bingül, Kadınlar Slalom kategorisinde Dünya İkincisi olurken, Muhsin Murat Bingül ise Erkekler Giant Slalom’da Dünya İkinciliği ve Slalom’da Dünya Üçüncülüğü elde etti.

SPORCULARA TEŞEKKÜR VE TEBRİKLER

Vali Çiftçi, bu değerli başarı için sporcuları ve ailelerini tebrik etti. Özel sporcuların azim ve iradeleriyle neler başarabileceğinin en güzel örneğini sergilediklerini vurguladı. Bu başarıların devamını diledi.

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