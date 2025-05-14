Erzurum Ve Ağrı Arasında İş Birliği

İKİ TİCARET BORSASINDAN STRATEJİK BİR İŞ BİRLİĞİ

Erzurum Ticaret Borsası ve Ağrı Ticaret Borsası arasında, iki il arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğini artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Ağrı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldırım, “Kardeş Borsa Protokolü”nü imzalayarak süreci resmi hale getirdi. Protokol çerçevesinde; tarım, ticaret ve borsacılık alanlarında ortak projeler geliştirilmesi, iki borsa arasında iletişimin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

ORTAK PROJELER VE DENEYİM PAYLAŞIMI HEDEFİ

Bunun yanı sıra, iki kurumun ortak toplantılar ve organizasyonlar düzenlemesi, proje bazlı iş birlikleri gerçekleştirmesi, deneyim ve bilgi paylaşımıyla daha geniş çaplı faaliyetlere katılması planlanıyor. İmza atılan protokol, ekonomik iş birliğinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da birlikte hareket edilmesini öngörüyor. İmza töreni, Erzurum Ticaret Borsası’nın Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın hemen ardından yapıldı. Etkinlikte, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Ağrı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldırım, Meclis Başkanı Metin Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Efe, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldız ve Genel Sekreter Mehmet Cengiz yer aldı.

PROTOKOLÜN FAYDALARINA VURGU

Törenin ardından Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, önemli açıklamalarda bulundu. Oral, “Bu iş birliğiyle birlikte bölgemizin tarım ve ticaret potansiyelini daha etkin kullanmayı, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla birlikte daha güçlü projelere imza atmayı amaçlıyoruz. Hem Erzurum’a hem de Ağrı’ya büyük katkılar sunacağına inandığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum,” dedi. Ağrı Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım ise, “Bu protokol, iki borsamızın geleceğe yönelik vizyonunun ortaklığını yansıtıyor. Ekonomik gelişimin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de birlikte hareket edeceğiz. İllerimiz arasında kurulacak bu bağ, bölgesel kalkınmanın güçlenmesine katkı sağlayacaktır,” şeklinde konuştu.

DOĞU ANADOLU İÇİN ÖRNEK TEŞKİL ETMEK

Erzurum ve Ağrı Ticaret Borsaları arasında imzalanan bu protokolün, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir örnek oluşturması ve diğer kurumlara ilham vermesi bekleniyor. Tarım ve ticaretin yanı sıra, kültürel etkileşimi de destekleyen bu girişim, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.