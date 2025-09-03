Haberler

Erzurum Ve Ardahan Camilerinde Programlar Yapıldı

MEVLİT KANDİLİ PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

Erzurum ve Ardahan’da, Mevlit Kandili dolayısıyla özel programlar düzenleniyor. Erzurum’da akşam saatlerinden itibaren, tarihi Ulu Cami, Lalapaşa ve Muratpaşa dahil olmak üzere kentteki camiler cemaatle doluyor. Cemaati camide gerçekleştirilen namaz ve dualar ardından, cami çıkışında çeşitli ikramlar bekliyor.

ARDAN’DA CAMİLERDE DUALAR YAPILDI

Ardahan’da da, Serhat Ulu, Merkez ve tarihi Derviş Bey camileri başta olmak üzere vatandaşlar camilere akın ediyor. Burada gerçekleştirilen namaz ve duaların ardından, Serhat Ulu Camisi çıkışında cemaate lokum ve çikolata ikram ediliyor.

Vatandaşlar Camileri Doldurdu, Mevlit Okundu

Mevlit Kandili nedeniyle Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'teki camiler yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, dualar ederek bu özel günü coşkuyla kutladı.
Gerze’de Yaralı Baykuş Korumaya Alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde bir aracın çarptığı peçeli baykuş, Zabıta ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

