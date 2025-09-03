Haberler

Erzurum Ve Ardahan’Da Mevlit Programları Yapıldı

CAMİLERDE MEVLİT KANDİLİ PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

Erzurum ve Ardahan illerinde, Mevlit Kandili nedeniyle anlamlı programlar gerçekleştirildi. Akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, özellikle tarihi Ulu Cami, Lalapaşa ve Muratpaşa camileri cemaatle doldu. Toplanan kalabalık, namaz kılarak dua etti ve camiden çıkışta çeşitli ikramlar sunuldu.

ARDAHAN’DA DA CEMAAT BİR ARAYA GELDİ

Ardahan ilinde de Serhat Ulu, Merkez ve tarihi Derviş Bey camileri, vatandaşların katılımıyla dolup taştı. Burada da cemaat namaz kılıp dua etti. Serhat Ulu Camisi çıkışında cemaate lokum ve çikolata ikram edildi.

Vatandaşlar Camileri Doldurdu, Mevlit Okundu

Mevlit Kandili nedeniyle Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'teki camiler yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, dualar ederek bu özel günü coşkuyla kutladı.
Gerze’de Yaralı Baykuş Korumaya Alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde bir aracın çarptığı peçeli baykuş, Zabıta ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

