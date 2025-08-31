Erzurum Yakutiye’de Yangın Sürüyor

YANGIN SÖNDÜRME SEFERBERLİĞİ

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Kırmızıtaş köyünde meydana gelen yangına Erzurum itfaiyesi büyük bir seferberlikle müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çok sayıda araç ve yüzlerce personel yoğun çaba gösteriyor. Köyde yaşanan yangın nedeniyle büyük bir panik ortaya çıkarken, ekipler hem alevlerle hem de rüzgarın olumsuz etkileriyle mücadele ediyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

TELEF OLAN HAYVANLAR

Yangın sırasında, onlarca ev, ahır ve köyün farklı bölgelerinde biriken ot balyalarında yangın sürüyor. Bu durum sonucunda çok sayıda hayvan da telef oldu. Yangın söndürme çalışmalarına; itfaiye ekipleri yanında TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları’nın yangın söndürme ekipleri de destek veriyor.