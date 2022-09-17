Erzurum’da 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzurum’un Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

AFAD, Erzurum’un Çat ilçesinde saat 23.30’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Vali Memiş, “Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor” açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30’da merkez üssü, Erzurum’un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 4,9’luk deprem Bingöl başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

VALİ MEMİŞ: İL GENELİNDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Erzurum Valisi Okay Memiş, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, “Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor.” dedi.