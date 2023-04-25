Erzurum’da korkutan deprem!

Erzurum’da meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yaratırken, sarsıntıya ilişkin AFAD’dan açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre Erzurum’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum ‘da saat 13.02’de 3.8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
AFAD’dan açıklamaya göre merkez üssü Aşkale ilçesi olan deprem, yerin yaklaşık 16.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.