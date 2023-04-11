Erzurum’da kurt saldırısı: 1’i ağır 4 yaralı

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi’ne inen kurt vatandaşlara saldırdı.

Köylüler tarafından mağarada bulunan kurt öldürülürken, laboratuvar sonuçlarında da kuduz tespit edildi. Öte yandan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli’de köye inen bir kurt 4 kişiyi yaraladı.

Evinden hayvanlarını beslemek için ahıra giden 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu (52), dışarı çıktığı sırada kurtla karşılaştı. Saldıran kurt, Destegül Uğurlu’yu çenesinden ısırarak ağır yaraladı.

Kurt, daha sonra köyün içinde 3 kişiye daha saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı.

ÖLDÜRÜLDÜ

Kurdu yakalamak için köpeklerle peşine düşen köylüler, bir mağarada kıstırdıkları kurdu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Kurt saldırısını hafif yaralarla atlatan İlhami Akbulut ve Vediye Kırmızıaslan, Tortum Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edilerek taburcu oldu.

KEMİK VE YUMUŞAK DOKUDA HASAR

Çenesinden ağır yaralanan Destegül Uğurlu ile bacağından ısırılan Serdar Aydınlı Erzurum’a getirildi. Serdar Aydınlı, Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alındı.

Kurt saldırısında yaralanan ve durumu ağır olan Destegül Uğurlu’nun kemik ve yumuşak dokularında hasar olduğu ifade edildi.

KURT KUDUZ ÇIKTI

Kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Alınan karar üzerine jandarma, köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Kurdun yaraladığı 4 kişinin kuduz tedavisinin sürdüğü bildirildi.