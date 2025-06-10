Erzurumlu Çift Emre’ye Aile Oldu

EVLAT HASRETİ BİTTİ

Erzurum’da 30 yıllık evli olan Saadet ve Suat Akcaba çifti, koruyucu aile olmayı seçerek evlat hasretini sona erdirdi ve çocuklarını sevgiyle büyütmeye başladı. Palandöken ilçesinde Kayakyolu semtinde yaşayan Akcaba çifti, evliliklerinin ilk yıllarından itibaren çocuk sahibi olmayı hayal etti. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, enkaz altından çıkarılan çocukların hikayelerinden etkilenerek koruyucu aile olmaya karar veren çift, 2 yıl önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Gerekli işlemler sonrasında Akcaba çifti, 5 yaşındaki Emre’nin koruyucu ailesi oldu. Sonunda 30 yıllık evlat hasretleri Emre ile sona erdi ve çift, ona karşı büyük bir şefkatle yaklaşarak büyütmeye başladı.

GÜZEL DUYGULARI PAYLAŞIYOR

Saadet Akcaba, yıllardır evlat hasreti çektiğini belirterek, “30 yıllık evliyim, koruyucu aile olduktan sonra evlat hasretimiz dindi. İnşallah iyi bir anne baba oluruz. Sürecimiz 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra başladı, öyle müracaat ettik” dedi. Müracaatlarının olumlu sonuçlanmasının ardından yaşadıkları mutluluğu anlatan Akcaba, “Çok mutluyuz, iyi ki almışız, iyi ki bu yola baş koymuşuz. Herkese evlat edinmeyi tavsiye ederim. Çok geç kaldık, keşke daha önce başvursaydık ama nasip böyle oldu. Emre’nin ‘Anne’, ‘Baba’ demesi çok farklı bir duygu, hayatımızda her şey değişti” ifadelerini kullandı. Emre ile olan yaşamlarının kendilerini daha sosyal hale getirdiğini ve onlarla birlikte hayatlarına renk katıldığını ifade etti.

KURUMUN DESTEĞİ YANINDALAR

Suat Akcaba da 30 yıllık evliliklerinde hiç çocuk sahibi olmadıklarını ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün desteğiyle evlat sahibi olduklarını aktardı. Emre’nin evlerini nasıl şenlendirdiğini anlatan Akcaba, “Çok mutluyuz, Emre ile dünyaya bakış açımız değişti. Çocuk yokken evimiz sessizdi, Emre ile evimiz şenlendi. Evladı olmayan arkadaşlarıma çok tavsiye ettim, bir iki arkadaşımda evlat edindi. Çok güzel bir duygu, anlatamam” dedi. Emre’nin hayatlarına girmesiyle tüm yaşamlarının değiştiğini vurguladı.

KORUYUCU AİLELERE DESTEK

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Akcaba çiftinin örnek bir aile olduğunu belirtti. Aykut, “Koruyucu aileler, çocukların sağlıklı bir ortamda büyümeleri için ellerinden gelen tüm imkanları seferber ediyor. Biz biliyoruz ki biyolojik anne baba olmak yeterli değil, kalpten, gönülden bağlanan, seven ebeveynler olmak çok önemli. Tüm aileleri koruyucu aile olmaya davet ediyorum” dedi.