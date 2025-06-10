Erzurumlu Çift, Emre’yle Mutlu Oldu

30 YILLIK EVLİ BİR ÇİFTİN EVLAT HASRETİ

Erzurum’da 30 yıldır evli olan Saadet ve Suat Akcaba, koruyucu aile oldukları Emre ile çocuk özlemlerini dindirip, onu sevgiyle büyütüyor. Palandöken ilçesinin Kayakyolu semtinde yaşayan Akcaba çifti, uzun yıllardır çocuk sahibi olma hayalini taşıdı. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında enkaz altından kurtarılan çocuklardan etkilenerek koruyucu aile olmaya karar veren çift, 2 yıl önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yaptı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla 5 yaşındaki Emre’nin koruyucu ailesi oldular ve yıllardır bekledikleri evlat hasreti Emre ile sona erdi.

KORUYUCU AİLE OLMAK İYİ GELDİ

Saadet Akcaba, uzun yıllardır evlat özlemi çektiklerini belirtti. “30 yıllık evliyim, koruyucu aile olduktan sonra evlat hasretimiz dindi, inşallah iyi bir anne baba oluruz. Sürecimiz 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra başladı, öyle müracaat ettik.” diyerek duygularını ifade etti. Müracaatlarının olumlu sonuçlanması onları çok mutlu etmiş. Akcaba, “Çok mutluyuz, iyi ki almışız, iyi ki bu yola baş koymuşuz, herkese evlat edinmeyi tavsiye ederim. Çok geç kaldık, keşke daha önce başvursaydık ama nasip böyle oldu. Emre’nin ‘Anne’, ‘Baba’ demesi çok farklı bir duygu, hayatımızda her şey değişti.” şeklinde konuştu. Emre ile hayatlarının renklendiğini, onu daha sosyalleştiklerini ve yeni bir yaşam tarzı benimsediklerini ifade etti.

DESTEK HER ZAMAN MEVCUT

Suat Akcaba da 30 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olamamanın hüznünü yaşadıklarını ancak kurumsal destek sayesinde bu sevgi dolu evliliğe sahip olduklarını dile getirdi. Akcaba, “Emre ile evimiz şenlendi, çok mutluyuz. Emre ile bakış açımız değişti. Çocuk yokken evimiz sessizdi, Emre ile evimiz neşelendi.” dedi. Evladı olmayan arkadaşlarına da bu yolda adım atmalarını önerdiğini aktaran Akcaba, “Emre hayatıma girdikten sonra ‘Baba’ dedi ve dünyam değişti. Onunla dünyayı gezmek istiyorum.” diye ifade etti.

OKULDA VE PARKTA BİR ARADA

Çiftin evlerini ziyaret eden Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Akcaba ailesinin örnek bir aile olduğunu belirtti. Aykut, ailenin çocuğun sağlıklı bir ortamda büyümesi için ellerinden gelen tüm imkânları seferber ettiğini aktararak, “Koruyucu ailelerin her zaman yanındayız. Biyolojik anne baba olmak yeterli değil, sevgi dolu ve gönülden bağlı ebeveynler olmak çok önemlidir. Tüm aileleri koruyucu aile olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.