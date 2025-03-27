Erzurumlu Çocuklardan Filistin’e Anlamlı Bağış

ÇOCUKLARDAN ANLAMLI BAĞIŞ
Erzurum’da 4-6 yaş arasındaki çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin’e bağışladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen “İyilik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, Üniversite Lojman Cami Hoca Ahmet Yesevi 4-6 Yaş Kur’an kursu öğrencileri ve eğitmenleri, Erzurum Müftülüğü’nü ziyaret etti.
FİLİSTİN İÇİN DUA
Kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistin’e bağışlayan çocuklar, “Filistin’de yaşanan zulmün durmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Şubesi adına çocukların bağışını kabul eden Müftü Dr. Rüstem Can, “Çocuklarımızın küçük kalplerinde yaşattıkları büyük duygular bizleri gururlandırıyor” dedi.