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Erzurumlular Kadir Gecesi’nde Camilerde Buluştu

ERZURUM’DA CAMİLERDE YOĞUNLUK

Erzurum’da Kadir Gecesi vesilesiyle tarihi camilerde yoğun bir kalabalık oluştu. Mübarek geceyi kutlamak isteyen Erzurumlular, Ulu Cami ve Lalapaşa Camii’nde bir araya geldi. Bu camilerde gerçekleştirilen etkinliklerde, Kur’an-ı Kerim okuma, mevlit ve ilahiler sunuldu.

DUALARLA GEÇTİ

Ziyaretçiler, yatsı, teravih ve tesbih namazlarını kılarak Kadir Gecesi’ni dualarla geçirdi. Kalabalık, duaların ve ibadetlerin yoğun olarak yapıldığı bu özel gecede camilerin manevi atmosferinden faydalandı.

ÖNEMLİ

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Kadir Gecesi Erciş’te Dualarla Kutlandı

Van'ın Erciş ilçesinde Kadir Gecesi, Merkez Kara Yusuf Paşa Camii'nde dualarla kutlandı. Programda Kur'an okunarak ilahi ve kasideler dinleyicilere sunuldu.
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Kadir Gecesi’nde Hz. Yuşa Türbesi’ne Yoğun İlgi

Kadir Gecesi'nde dua ve ibadet etmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki Yuşa Tepesi'ne akın etti ve Hz. Yuşa Türbesi'nde dini ritüeller gerçekleştirdi.

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