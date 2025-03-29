Erzurumspor, 2025 Aile Yılı’nı Kutladı

ETKİNLİKLER DE AİLENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Erzurumspor, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak için önemli bir adım attı. Manisa FK ile yapılan karşılaşma öncesinde futbolcular, “En Büyük Ailemizin, Türkiye’mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun” yazılı pankartla sahaya çıkarak aile kavramının önemine dikkat çekti.

AİLE KURUMLARININ TEMEL TAŞI OLDUĞU VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu belirtti. Aykut, “2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi, aile değerlerimizi yeniden hatırlamak ve güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Erzurumspor’un bu anlamlı etkinliğe destek vermesi, sporu sadece bir rekabet alanı olarak değil, toplumsal mesajların taşıyıcısı olarak da kullandığının en güzel örneğidir. Ailemizle güldüğümüz, paylaştığımız ve destek olduğumuz sürece güçlüyüz. Bu vesileyle tüm ailelerimizin 2025 Aile Yılı’nı kutluyor, birlik ve beraberlik diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN DESTEK

Erzurumspor taraftarları pankarta büyük ilgi gösterirken, tribünlerden gelen alkışlarla etkinliğe destek verildi.