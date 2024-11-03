“Erzurumspor FK, Amed Sportif’i Yendi”

ERZURUMSPOR FK’NIN HIZLI ATAKLARI

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 2-0’lık galibiyet elde etti. Maçın 35. dakikasında sol kanattan gelen Erzurumspor ataklarında Giorbelidze, ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Eren Tozlu’nun şutunda kaleci Nurullah meşin yuvarlağı çıkardı, ardından Mamba’nın vuruşunda da Nurullah yine başarılı bir müdahale gösterdi. Ancak hakem Çağdaş Altay, topun tamamının kale çizgisini geçtiği bilgisini aldı ve beyaz noktayı göstererek penaltı kararı verdi.

PENALTI VE GOL DAMGASI

Bu pozisyondan sonra Erzurumspor, penaltı vuruşunu değerlendirme şansı yakalayarak 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında gelişen olaylarla birlikte, Erzurumspor bu üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrılmayı başardı. Amed Sportif Faaliyetler ise mücadelede eşitliği sağlayamadan maçın sonuna ulaştı.