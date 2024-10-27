More
No menu items!
Spor

Erzurumspor FK Farklı Galibiyet Elde Etti

erzurumspor-fk-farkli-galibiyet-elde-etti

MAÇ SONUCU VE SAYGI DURUŞU

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Erzurumspor FK, ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-0 gibi kesin bir skorla mağlup etti. Maçtan önce, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına bir saygı duruşu gerçekleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç sırasında yaşanan önemli anlar dikkat çekti. Erzurumspor’un etkili oyunuyla galibiyeti elde etmesi, taraftarlarını sevindirdi. Bu galibiyet, ligin ilerleyen haftalarında takımın motivasyonunu artıracak gibi görünüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.