Erzurumspor FK Farklı Galibiyet Elde Etti

MAÇ SONUCU VE SAYGI DURUŞU

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Erzurumspor FK, ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-0 gibi kesin bir skorla mağlup etti. Maçtan önce, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına bir saygı duruşu gerçekleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç sırasında yaşanan önemli anlar dikkat çekti. Erzurumspor’un etkili oyunuyla galibiyeti elde etmesi, taraftarlarını sevindirdi. Bu galibiyet, ligin ilerleyen haftalarında takımın motivasyonunu artıracak gibi görünüyor.