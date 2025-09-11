Haberler

Erzurumspor FK Hazırlıklara Devam Ediyor

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Sakaryaspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Serkan Özbalta önderliğinde yapılan çalışmalarda, takımda eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon sonunda sakatlık yaşayan 31 yaşındaki Malili forvet Cheickne Sllya da takımla birlikte antrenmanlara başladı.

LİGDEKİ DURUM

Şu an ligdeki 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Erzurumspor, toplam 8 puanla ikinci sırada konumlanıyor. Mavi-beyazlı ekip, ligdeki namağlup takımlardan biri olarak kalesinde sadece 5 gol görürken, rakip ağları ise 9 kez havalandırmayı başardı.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Kazımkarabekir Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Erzurumspor FK – Sakaryaspor karşılaşmasını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

ÖNEMLİ

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

