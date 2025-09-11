Erzurumspor FK Hazırlıklara Devam Ediyor

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Sakaryaspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Serkan Özbalta önderliğinde yapılan çalışmalarda, takımda eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon sonunda sakatlık yaşayan 31 yaşındaki Malili forvet Cheickne Sllya da takımla birlikte antrenmanlara başladı.

LİGDEKİ DURUM

Şu an ligdeki 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Erzurumspor, toplam 8 puanla ikinci sırada konumlanıyor. Mavi-beyazlı ekip, ligdeki namağlup takımlardan biri olarak kalesinde sadece 5 gol görürken, rakip ağları ise 9 kez havalandırmayı başardı.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Kazımkarabekir Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Erzurumspor FK – Sakaryaspor karşılaşmasını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.