Erzurumspor FK İki Oyuncu Transfer Etti

ERZURUMSPOR FK İKİ YENİ TRANSFER YAPTI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, transfer döneminde önemli hamleler gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, genç stoper Emre Erdem, Bucaspor’dan kadroya katıldı. Ayrıca, daha önce Altay forması giymiş olan Martin Rodriguez ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı.

FUTBOLCULAR HOSGELDİN DİYOR

Açıklamada, oyuncuların kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya geldiği belirtildi. “Futbolcularımız son görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra kendilerini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan imzayı atarak takımımızla çalışmalarına başladılar. Rodriguez ve Erdem’e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı. Bu transferlerin Erzurumspor’un sezona daha güçlü bir başlangıç yapmasına katkı sağlaması bekleniyor.