Erzurumspor FK, İstanbulspor’a 1-2 mağlup oldu

MAÇIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Erzurumspor FK, İstanbulspor ile karşılaştı ve sahasında 2-1 mağlup oldu. Maçta, 26. dakikada Florian Loshaj’ın köşe vuruşundan gelen top, kale önünde iyi yükselen Dijlan Aydın’ın kafa vuruşuyla ağlarla buluştu. Bu golle İstanbulspor öne geçti.

65. dakikada sağ taraftan atılan pasta Emir Kaan Gültekin, savunmanın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Emir Kaan, topu boş pozisyondaki Gaoussou Kyassou Diarra’ya aktardı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı kafayla boş ağlara gönderdi. 72. dakikada Erzurumspor FK, orta sahadan geliştirdiği atakta Cheikne Sylla’nın ceza sahasına çalımlar atarak yaklaşmasıyla pozisyon buldu. Şutunda kaleci İsa topu çeldi ancak pozisyonun devamında Furkan Özhan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Böylece Erzurumspor maçı 1-2’ye getirdi.

KIRMIZI KART VE SON GÜNDEKİ GELİŞMELER

Maçın 90+6. dakikasında Erzurumspor FK’nın yedek kulübesinde bulunan Koray Kılınç, itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Maçta düdük çalan hakemler Direnç Tonusluoğlu, Faruk Yağlı ve Oğuzhan Yazır oldu.

TAKIM KADROLARI

Erzurumspor FK kadrosu: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay (Furkan Özhan dk. 70), Odise Roshi, Giovanni Crociata, Tonio Teklic, Eren Tozlu, Cheikne Sylla. Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kağan Moradaoğlu, Gökhan Akkan, Batuhan Artarslan, Mehmet Taş, Salih Sarıkaya, Toni Tasev, İlkan Sever. Teknik Direktör: Hakan Kutlu.

İstanbulspor kadrosu: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Okan Erdoğan, David Sambissa (Modestas Vorobjovas dk. 78), Abdullah, Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez, Florian Loshaj (Şeref Özcan dk. 88), Yusuf Ali Özer, Emir Kaan Gültekin (Yiğit Fidan dk. 88), Gaoussou Kyassou Diarra (Mario Krstovski dk. 67). Yedekler: Alp Tutar, Halil Yitmez, Kerem Şen, Enver Azmi Sarialioğlu, İsa Dayaklı, Özcan Şahan. Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz.

MAÇIN GOLLERİ VE KARTLAR

Gol atan oyuncular: Abdullah Dijlan Aydın (26. dk), Gaoussou Kyassou Diarra (65. dk) (İstanbulspor), Furkan Özhan (72. dk) (Erzurumspor FK). Kırmızı kart: Koray Kılınç (90+6 dk) (Erzurumspor FK). Sarı kartlar: Gaoussou Kyassou Diarra, Yusuf Ali Özer, İsa Doğan, Kubilay Sönmez, Mario Krstovski (İstanbulspor), Eren Tozlu, Odise Roshi, Giovanni Crociata, Furkan Özhan, Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK).