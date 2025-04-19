Erzurumspor FK, İstanbulspor’a 2-1 yenildi. Taraftarlar hakemleri protesto etti. Hakemler güvenlik altında soyunma odasına geçti. Kutlu, hakemleri eleştirdi. Korkmaz saldırıya uğradıklarını belirtti. Maç gerginlik içinde sona erdi

MAÇIN SONRASI AŞIRI PROTESTOLAR

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede 2-1’lik bir yenilgi aldı. Maçın son dakikalarında ve bitiş düdüğü ile birlikte gergin anlar yaşandı. Erzurumspor taraftarları, hakem yönetimine karşı protestolara başladı. Protesto büyüdükçe hakemler, uzun bir süre polis tarafından güvenlik çemberine alındı. Bir süre sonra hakemler, farklı bir noktadan ve polis kontrolünde soyunma odasına geçmek zorunda kaldı.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN TEPKİLER

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz’ı eleştirdi. Kutlu, “Ben hiçbir zaman rakip takımın futbolcusuna, antrenörüne saha içinde ahlaksızca kelimeler kullanmadım” diyerek, rakip teknik direktörün davranışlarını da eleştirdi. Saha içinde çıkan arbedeye ilişkin Korkmaz ve hakemler hakkında da düşündüklerini dile getiren Kutlu, bazı teknik adamların verdikleri mesajlara atıfta bulunarak, “Bugün takımı tam tersini yaptı” şeklinde görüş bildirdi. Sürekli aynı sorunlarla karşılaştığını vurgulayan Kutlu, maçın uzatma süresinin 15 dakika olması gerektiğini, ancak sadece 9 dakika uzatıldığını da kaydetti.

VAR VE HAKEM HATALARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Hakan Kutlu, maç sırasında VAR sisteminin işleyişine dair eleştirilerde bulunarak, “İkinci yediğimiz gol bana göre yüzde yüz ofsayt” belirtti. Orta hakemle olan iletişim problemi üzerine de, “Orta hakem ‘VAR’ı duyamıyorum, başlatmak zorundayım’ demiş” ifadelerini kullandı. Ayrıca, oyuncularının gösterdiği mücadeleyi takdir ederken, maç sırasındaki hakem kararlarının ciddiyetine dikkat çekmek istedi.

İSTANBULSPOR’DAN CEVAP

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından kendi soyunma odasına yönelik bir saldırıya uğradıklarını belirtti. Korkmaz, “Kendi stadımızda 6 aydır antrenman yapmıyoruz, stat bozulmasın diye” dedi. Maç sırasında gerek ihtimallerin gerekse hakem yönetiminin eleştirildiğini dile getiren Korkmaz, kaleci İsa Doğan’ı da savunarak, “İsa fazla yere yattı” diyerek bu durumu eleştirdi. Ayrıca, maç sonunda yaşanan olayların kişiselleştirilmesinin yanlış olabileceğini belirtti ve Erzurum’a sevgi ve saygı sundu.

Korkmaz, oyun sürelerinde artan gerginliklere dikkat çekerek ve yaşanan olayların camiaya mal edilemeyeceğini belirtti. Maçta en iyi performansı gösterip galip geldiklerini ön plana çıkardı.