Erzurumspor FK Rakip Davranışlarını Kınadı

MAÇIN ARDINDAN KUTLU’NUN AÇIKLAMALARI

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor’a 2-1 kaybeden Erzurumspor FK’da teknik direktör Hakan Kutlu, maç sonrası açıklamalar yaptı. Kutlu, “Ben hiçbir zaman rakip takımın futbolcusuna, antrenörüne saha içinde ahlaksızca kelimeler kullanmadım. Teknik direktörün yapmaması gereken hareketler.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Uğur Okulları İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz’ı eleştirerek, maç sırasında ve sonrasında gelişen arbede nedeniyle hakemleri de hedef aldı. Kutlu, “Bunlardan biri de rakibimiz olan İstanbulspor’un hocasıydı. Ben bugüne kadar bu vakit geçirmeye uğraşan bir takımın yanında durduğunu görmedim. Süslü kelimeler kullanıyorlar ama kendileri yapınca bu uygun oluyor.” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

UZATMA SÜRESİ TARTIŞMASI VE CEZALANDIRILMA

Maçın 15 dakika uzatılması gerektiğini ancak sadece 9 dakika uzatıldığını belirten Kutlu, geçen hafta aldığı cezayı da gündeme getirdi. Karşılaşmanın hakemleri hakkında açıklama yapınca cezalandırıldığını ifade eden Kutlu, “Cezaya sevk edilme nedenim, müsabaka sonrası basın toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar.” dedi. Hakemin kötü yönetimine değinen Kutlu, “Futbolu ortadaki hakemler bozuyor. Biz de teknik adamlar olarak buna ihtar vermek zorundayız.” şeklinde konuştu.

GOL KARARI ÜZERİNE YORUMLAR

İkinci golün ofsayt olduğunu savunan Kutlu, VAR ile ilgili yaşanan bir durumu da paylaştı. “İkinci yediğimiz gol bana göre yüzde yüz ofsayt. VAR’daki hakemler topun çıkma anında durduruyorlar ya biz de durdurduk.” diyerek, hakemin VAR iletişimini duymadığını öne sürdü. Ayrıca, rakip kaleci İsa Doğan’a da eleştirilerde bulunarak, takım olarak kazandıklarını ifade etti.

KORKMAZ’IN GÖRÜŞLERİ

Uğur Okulları İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maç sonrasında kendilerine yönelik saldırılar olduğunu iddia ederek, “Kendi stadımızda 6 aydır antrenman yapmıyoruz, stat bozulmasın diye.” dedi. Maçın sonunda gereksiz yere zaman geçirdiklerini dile getiren Korkmaz, kaleci İsa’nın performansına yönelik eleştirilerde bulundu. “İsa fazla yere yattı. Bizim takımıza yakışmaz bu.” diyerek, bu durumu eleştirdi.

OLAYLARIN AÇIKLAMASI

Maçta çıkan olaylara değinen Korkmaz, “Tüm Erzurum’a sevgi saygı sunuyorum.” diyerek, gerginliklerin takımsal bir sorundan kaynaklanmadığını belirtti. Olayların başlamasının sebebini tribündeki Erzurumspor taraftarına verdiği bir tepkiye bağladı. “Bağırma çağırma her türlü harekete hazırım ama fiziksel saldırı hiç hoş olmadı.” ifadelerini kullanan Korkmaz, kahraman olduklarını belirtmeye devam etti. Korkmaz, genel olarak takımın performansını değerlendirdi ve sonuca ulaşmanın önemine vurgu yaptı.