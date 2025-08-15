Haberler

Erzurumspor FK Üç Oyuncu Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Martin Rodriguez ve Emre Erdem’i transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan bilgilere göre, genç stoper Emre Erdem, Bucaspor’dan takıma katılırken, daha önce Altay’da forma giymiş olan Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez ile 1 yıllık bir anlaşma imzalandı.

Açıklamada, oyuncuların kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya geldiği belirtildi. “Futbolcularımız son görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra kendilerini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan imzayı atarak takımımızla çalışmalarına başladılar. Rodriguez ve Erdem’e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Alaska’da Trump ve Putin Zirvesi Tamamlandı

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesi, üç saatlik kapalı oturumla tamamlandı. İki liderin görüşmesinin içeriği basına yansımadı.
Kayseri’de Silah Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, 1 otomatik silah, 7 tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi. 5 kişi silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

