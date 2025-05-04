Erzurumspor FK, Ümraniyespor’u 2-0 yendi

ERZURUMSPOR FK’DAN ÜMRANİYESPOR’A GALİBİYET

Maçta, Erzurumspor FK, barındırdığı ceza sebebiyle taraftarın katılımı olmadan Ümraniyespor’u 2-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Mücadelenin hakem triosu ise Turgut Doman, Barış Çiçeksoy ve Haydar Avcı oldu.

İlk gol, 24. dakikada Grociata’nın şutuyla geldi. Bu vuruş, sol direğe çarparak ağlarla buluştu ve Erzurumspor FK’yı 1-0 öne geçirdi. 46. dakikada ise Eren Tozlu, Grociata’nın pasını değerlendirmeyi başardı ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. Ümraniyespor’da 87. dakikada oyuna giren Barış Ekincier, mücadelenin son anlarında 90+2’de gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İKİNCİ YARI OLAYLARI VE KALECİ HATALARI

Maçın ikinci yarısında Erzurumspor FK, gol pozisyonları üretmeye devam etti. 69. dakikada Ümraniyespor’un Oğuz Yıldırım’ın şutunu kaleci Ataberk kornere gönderdi. 74. dakikada ise Giorbelidze’nin vuruşu, kaleci Cihan’a çarparak uzaklaştırıldı. 90+2’de Barış Ekincier’in Roshi’ye yaptığı sert müdahale, onun kırmızı kart görmesine sebep oldu ve karşılaşma Erzurumspor FK’nın 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.