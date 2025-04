Erzurumspor Hakemlere Tepki Gösterdi

AÇIKLAMALARDA HAKEM HATALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Erzurumspor FK, İstanbulspor ile oynadığı maçın ardından bir açıklama yaparak, “Ligin ikinci yarısından itibaren başlayan hakem hataları bir şehrin umutlarını yok etme planı olarak işlemeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Açıklamada, her maç öncesindeki kaygılar ve takımın üzerindeki hakem triosu baskısının son dönemde arttığı, İstanbulspor karşısında da zirveye ulaştığı belirtildi. Erzurumspor için, “Süper Lig’den iki kez düşürülen, Play Off oynadığı sezonda her türlü oyunlarla şampiyonluğu engellenen bir takımın karşısında bugün dirençli bir orta hakem ve sağlam bir VAR hakemi vardı” denildi.

HAKEMLERİN ÜSLUP VE İLETİŞİM SORUNLARI

Açıklamada, “İletişim dili sıkıntılı, üslup problemi olan, futbolu bilmeyen insanların hakemlik yaptığı ortamda çok da fazla bir şey beklememek gerekiyor” görüşüyle, taraftarların umutlarının ve sahada ter döken oyuncuların emeklerinin bu hakem hataları yüzünden zedelendiği vurgulandı. Aynı zamanda, adalet ortamının sağlanacağına inanarak bekleyenlerin hayal kırıklığı yaşadığı dile getirildi ve bu durumun inançlarını sarstığı ifade edildi.

Açıklamada, “Sürekli bu konuları dile getirdiğimiz TFF başkanı ve yönetimi, MHK başkanı ve yönetiminin kalan haftalarda daha fazla kan kaybetmemize seyirci kalmayacaklarını düşünüyoruz” denildi. Hakem hatalarının, “bu takımın şampiyon olmasının engellenmesi” olarak algılandığı süreçte, kalan üç haftada karşılaşılacak durumların belirleyici olacağı belirtildi. Ayrıca, rakip hocanın önce kendi takımına ahlakı öğretmesi gerektiği ve sürekli vakit geçiren bir trio ile Erzurumspor’un hedef alındığı ifade edildi. Son olarak, “Ne ekersen onu biçersin. Elbette yaşadıklarımızın bir bedeli olacak, sebep olanlar; ektiklerini biçecekler. İlahi adalet bunu gerektirir” denildi.