Erzurumspor, İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu

MAÇ SONRASI TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMALARI

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Erzurumspor FK, İstanbulspor karşısında 2-1’lik bir mağlubiyet yaşadı. Maçın sona ermesiyle birlikte Erzurumspor taraftarları hakem yönetimini protesto etmeye başlamıştı. Protestoların artması nedeniyle hakemler, uzun bir süre polis tarafından güvenlik çemberine alınarak saha ortasında beklemek zorunda kaldı. Daha sonra, hakemler farklı bir noktadan ve polis kontrolünde soyunma odasına geçebildi. Basın toplantısında ise Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalar yaptılar.

Hakan Kutlu: “Taraftarımız Görevini Yaptı”

Maçtan sonra Erzurumspor’un teknik direktörü Hakan Kutlu, kazanmak amacıyla çıktıkları maçı kaybettiklerini belirtti. “Oyuncularım gerçekten sahaya yüreklerini koydular” diyen Kutlu, ilk yarının beklentilerinin altında kaldığını ve oyun kontrolünü sağlamakta zorlandıklarını aktardı. Ancak ikinci yarıda sahada daha farklı bir takım gördüklerine vurgu yaptı. Takımın kazanma azmi konusunda taraftarın katkısını vurgulayan Kutlu, “Müthiş bir atmosfer oluşturdular. Takımlarını her an desteklediler, onların desteği bizim için çok değerliydi.” dedi.

Ayrıca, hakem kararlarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Kutlu, yedikleri ikinci golün ofsayt olduğunu ve VAR sisteminin devreye girmediğini ifade etti. “86. dakikada Mustafa Yumlu’ya yapılan net penaltı pozisyonu var. O pozisyonlar izlenince herkesin penaltı olduğuna kanaat getireceğini düşünüyorum” dedi.

Osman Zeki Korkmaz: “Olaylar Bu Camiaya Yakışmadı”

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maç sürecindeki bazı olayları kabul edilemez olarak nitelendirdi. “Erzurumspor’a İstanbul’da stadı ben verdim, başkanımızın haberi yoktu” sözleriyle durumun tuhaflığını dile getiren Korkmaz, soyunma odasında bazı futbolcuların saldırıya uğradığını belirtti. Korkmaz, hakemin kendilerine karşı verdiği uzatma süreleri konusunda da eleştirilerde bulundu. Ayrıca, “Sahada ve tünelde fiziksel saldırıya uğradık, bu büyük bir camiaya yakışmadı” diyerek yaşanan gerginliklerin spor dünyasına zarar verdiğini ifade etti.

Korkmaz, takımının en çok rakip ceza sahasına giren ve en az penaltı alan ekip olduğunu vurgulayarak, bu karşıtlıkların açıklanması gereken bir durum olduğunu sözlerine ekledi. “Bu camiada herkes giydiği eşofmanın ağırlığını taşımalı” diyerek duruşunu belirtti.