Erzurumspor, İstanbulspor’u 2-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salih TEKİN / ERZURUM, STAT: Kazım Karabekir. HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Oğuzhan Yazır, Faruk Yağlı. Erzurumspor FK kadrosu: Ataberk, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup (Dk.70 Muhammed Furkan), Grociata, Giorbelidze, Roshi, Teklic, Sylla, Eren Tozlu. İstanbulspor kadrosu: İsa, Okan, Fatih, Yunus, Yusuf Ali, Abdullah Dijlan, Kubilay, Patrick Sambissa (Dk.78 Vorobjovas), Diarra (Dk.67 Krstovski), Loshaj (Dk.87 Şeref), Emir Kaan (Dk.87 Yiğit).

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

1’inci Lig 35’inci haftasında Erzurumspor FK ile İstanbulspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 27’nci dakikada Abdullah Dijlan ve 65’inci dakikada Diarra’nın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Erzurumspor’un tek sayısı, 72’nci dakikada Muhammed Furkan’dan geldi. Maçın son anlarında Erzurumspor’un yedek kulübesinden Koray, itirazlar sebebiyle hakemden kırmızı kart gördü.

Maçtaki ilk tehlikeli atak, 12’nci dakikada Erzurumspor’dan Teklic ile geldi, ancak şut kale direğinin yanından auta gitti. İstanbulspor 25’inci dakikada Loshaj ile tehlikeli bir pozisyona girdi; Ataberk topu kornere gönderdi. 27’nci dakikada Loshaj’ın kullandığı kornerde Abdullah Dijlan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 0-1 oldu. 39’uncu dakikada Erzurumspor’un Grociata’nın ceza alanındaki şutu kaleci İsa tarafından kornere yumruklandı.

İkinci yarıda ise, Erzurumspor’dan Eren Tozlu’nun pasıyla Teklic’in şutu 50’nci dakikada auta gitti. 56’cı dakikada kaleci İsa, Roshi ve Eren Tozlu’nun şutlarına izin vermedi. İstanbulspor’un 65’inci dakikada Diarra’nın kafa vuruşuyla bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı: 0-2. Erzurumspor, 72’nci dakikada Muhammed Furkan ile bir gol bulsada, maçın sonunda başka gol olmayınca İstanbulspor, 2-1 galip geldi.