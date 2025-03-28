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Erzurumspor, Manisa FK’yı 1-0 Yendi

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında, Erzurumspor FK, sahasında Manisa FK’ya karşı 1-0’lık bir zafer elde etti. Maçın başlangıcında, 8. dakikada Erzurumspor’dan Giovanni Crociata’nın kullandığı köşe vuruşu sonucunda Eren Tozlu’nun kafa vuruşu direkten döndü. Bu an, Erzurumspor’un maça istediği hızda başlaması açısından önemli oldu.

KIRMIZI KART GELİYOR

Maçın 39. dakikasında, Moryke Fofana’nın sağdan çektiği şut kaleci Ataberk tarafından kurtarıldı. Ancak en kritik an, 42. dakikada yaşandı. Mamadou Cissokho, Mehmet Taş’a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Manisa FK, 10 kişi kalmak zorunda kaldı. Bu, maçta Erzurumspor’un üstünlüğünü artıran bir durum yarattı.

İkinci yarıda, 57. dakikada Oğuz’un çektiği sert şut, defansa çarparak kaleci Ataberk’te kaldı. Nihayet 84. dakikada Erzurumspor, Tonio Teklic’in ortasıyla Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşuyla golü buldu. Maç bu golle 1-0 sona erdi.

HAKEMLER VE OYUNCULAR

Karşılaşmayı yöneten hakemler Oğuzhan Aksu, Hüseyin Kıvanç ve Cem Özbay’dı. Erzurumspor FK kadrosunda kaleci Ataberk Dadakdeniz’in yanı sıra, Mustafa Yumlu ve Giovanni Crociata gibi önemli oyuncular yer aldı. Manisa FK’da ise, Alperen Uysal ve Moryke Fofana dikkat çeken isimlerdi.

Maç sonunda Erzurumspor’un aldığı bu galibiyet, ligdeki mücadelelerinde önemli bir adım oldu.

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