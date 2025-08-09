Haberler

Erzurumspor, Sivasspor’u 2-0 Yendi

İLK HAFTA MAÇ SONUCU

Erzurumspor, 1. Lig’in ilk haftasında, kendi sahasında Sivasspor’u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki bu mücadele, ev sahibi takımın ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 sona erdi. Erzurumspor, maç öncesinde geçen hafta hayatını kaybeden Dadaşlar grubu tribün lideri Zafer Lömenler’i unutmadı ve saha içine ‘Seni unutmayacağız Zafer Lömenler’ pankartıyla çıktı.

Maçın 22. dakikasında, sol kanattan ceza alanına giren Mustafa Fettahoğlu, yaptığı şutta topu auta gönderdi. 24’üncü dakikada gelişen Erzurumspor atağında, Sefa’nın pası ile ceza alanının sol köşesinde topla buluşan Mustafa Fettahoğlu’nun şutu kalecide kaldı. 33. dakikada Sivasspor’un Ahmet Çakmak, sağ kanattan köşe vuruşu kullanırken, Yakup bunu kafayla uzaklaştırdı. İlk yarının sonlarına doğru, 44’üncü dakikada Eren Tozlu, sağ kanattan taşıdığı topu Sefa’ya aktardı. Sefa’nın sert şutundan sonra Benhur Keser devreye girdi, ancak defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail’in gösterdiği penaltı, yan hakemin ofsayt bayrağı kaldırmasıyla iptal oldu. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın 55’inci dakikasında Benhur Keser, ceza alanı önünden gerçekleştirdiği sert şutla topu kale direğinin yanından ağlara gönderdi ve durumu 1-0 yaptı. 67’nci dakikada Mustafa Yumlu, uzun bir pasla Benhur Keser’i buluşturdu. Defansı geçtikten sonra Benhur Keser, sert bir vuruşla topu tekrar ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a taşıdı. 82’nci dakikada Mbunga Kimpioka, kaleye doğru giden sert bir şut attı ancak kaleci Orbanic, topu yumruklayarak uzaklaştırmayı başardı. Hakem, maçı 4 dakika uzatma ile sonlandırdı. Sonuç olarak, 90 dakika boyunca başka gol olmayınca maçı Erzurumspor 2-0’lık skorla kazandı.

Eroğlu, Samsunspor Maçından Ders Çıkarmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası takımın gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Mutlu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, transfer ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı.

