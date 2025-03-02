Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu Açıklamalarda Bulundu

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Boluspor ile oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. “Galibiyet hak eden taraftan bizdik. Girdiğimiz çok net üç tane gol pozisyonu var. Bunlardan birisi gol olsaydı bizim için daha rahat olabilirdi. Önümüzdeki maçlara girerken skor olarak istediğimiz skor değildi” şeklinde konuştu. Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında işlenen bu müsabakada, Erzurumspor FK deplasmanda Boluspor ile golsüz berabere kaldı.

MAÇIN KAHRAKANI VE DEĞERLENDİRME

Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında, Hakan Kutlu, “İki takım için de zorluk derecesi yüksek bir müsabakaydı. Tabii ki aldığımız bir puan var. Bizi memnun etmiyor çünkü yukarıya oynayan bir takımız. Maçın geneline baktığımız zaman Boluspor da iyi mücadele etti. Galibiyeti hak eden taraftan bizdik” yorumunu yaptı. Teknik direktör, “Girdiğimiz çok net üç tane gol pozisyonu var. Bunlardan birisi gol olsaydı bizim için daha rahat olabilirdi. Yolumuza devam ediyoruz, üç gün sonra oynayacağımız maça hazırlanacağız” dedi.

HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Kutlu, Boluspor’a da başarılar dileyerek “İki takımı da tebrik ediyorum. İnşallah iki takım da sezon sonu istediği yere ulaşır” ifadesini kullandı. Ayrıca maçın hakemiyle ilgili de, “İyi bir hakem olduğunu söyleyebilirim. Vermesi gereken penaltı kararında ve aralardaki kararlarda bizi Boluspor’a biraz ezdirdi ama genel olarak iyi bir hakem. Futbol iyi bir hakem kazanıyor diyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.

– ANKARA