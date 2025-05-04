Erzurumspor-Ümraniyespor Maçı Şifresiz İzlenir Mi?

ÖNEMLİ MÜCADELEYE GİDEN YOL

Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki kritik karşılaşma, hem ligdeki sıralama açısından hem de taraftarlar için büyük bir önem taşıyor. Maçı şifresiz izlemek isteyenler, “Erzurumspor Ümraniyespor maçı şifresiz yayın var mı?” sorusuyla yanıt arıyor. Peki, bu mücadeleyi HD kalitesinde şifresiz nasıl izlemek mümkün?

MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN IMPAATI

1. Lig’in 37. haftasında Erzurumspor FK ile Ümraniyespor, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 16:00’da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşma, beIN Sports MAX 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanıyor. İzleyiciler, bu kanala Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden ulaşabilir. Bu önemli müsabaka, her iki takımın da ligdeki konumunu etkileyebilir.