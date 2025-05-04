Erzurumspor, Ümraniyespor’u 2-0 yendi

ERZURUMSPOR’UN GALİBİYETİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Erzurumspor FK, seyircisiz oynanan maçta Ümraniyespor’u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Mücadelede ilk gol, 24. dakikada sol kanattan gelen Erzurumspor atağıyla geldi. Benny’den seken top ile orta alanda buluşan Giovanni Crociata ceza sahası önünden şutunu attı ve meşin yuvarlak kale direğine çarparak ağlarla buluştu. Bu gol, 1-0 öne geçtiğini düşündürdü.

Ancak 26. dakikada Oğuz Yıldırım’ın ortasında Poyraz Yıldırım’ın sert vuruşu ağlara gitti. Ancak müsabakanın hakemi, VAR’dan gelen uyarıyla Giovanni Crociata’ya gol öncesi yapılan faulü tespit ederek bu golü iptal etti. 46. dakikada ise Giovanni Crociata’nın ara pasıyla topla buluşan Eren Tozlu, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durumu 2-0 yaptı.

KIRMIZI KART VE MAÇ SONUCU

90. dakikada sağ kanatta Odise Roshi’ye yapılan sportmenlik dışı müdahale sonrası Barış Ekincier kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın hakemleri Turgut Doman, Barış Çiçeksoyu ve Haydar Avcı olarak belirlendi.

ERZURUMSPOR’UN KADROSU

Erzurumspor FK kadrosunda Ataberk Dadakdeniz, Gökhan Akkan, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Odise Roshi, Giovanni Crociata, Azubuike Okechukwu (Mehmet Taş dk. 81), Tonio Teklic (Streli Mamba dk. 75), Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Sefa Akgün dk. 68) yer aldı. Yedeklerde ise Göktuğ Bakırbaş, Batuhan Artarslan, Salih Sarıkaya, Toni Tasev, İlkan Sever, Celal Hanalp, Ömer Kara bulunuyordu. Teknik direktör Hakan Kutlu olarak görev yaptı.

ÜMRANİYESPOR KADROSU

Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Tomislav Glumac (Batuhan Çelik dk. 76), Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 87), Dimitri Cavare, Engjell Hoti (Serkan Göksu dk. 59), Jurgen Bardhi, Atalay Babacan (Emre Kaplan dk. 59), Cebio Soukou (Barış Ekincier dk. 87), Benny, Poyraz Yıldırım ile maça çıktı. Yedek oyuncular Übeyd Adıyaman, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Furkan Apaydın ve Yusuf Deniz Şaş’tan oluştu. Teknik direktör Bülent Bölükbaşı olarak görev aldı.