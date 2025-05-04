Erzurumspor’un Hedefi Süper Lig’dir

MATCH ANALYSIS AND COACH INSIGHTS

Maç sonrası yapılan basın toplantısında, Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, “Oyun olarak, oyuncularımın eforundan, isteğinden ve arzusundan dolayı yenilmiş olmamıza rağmen çok memnunum. İlk golü yediğimiz dakikaya kadar oyuncularım çok iyi oynadılar. Yani o dakikada, 20. dakikada, gol pozisyonlarımız vardı. Oyun bizdeydi fakat golden sonra biraz düşüş yaşadık” şeklinde düşündüğünü belirtti. Bülent Bölükbaşı, psikolojik olarak play-off’a kalma arzusunun takım üzerinde etkili olduğunu vurguladı. “Bu maç bizim için o anlamda çok önemliydi, ancak ondan sonraki süreç bizim için sıkıntılı geçti. Erzurumspor biraz daha akıllıca oynadı bizden. Onları tebrik ediyorum ve play-off’ta başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ERZURUMSPOR’UN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçı yüksek tempolu ve stresli bir boks maçı olarak tanımladı. “Son haftalarda iç sahada iyi oynadığımız maçları kazanamamıştık. Çok pozisyona girip kaçırdığımız goller yüzünden kazanamadığımız maçlar olmuştu” derken, “Rakibimizin hemen hemen hiç gol pozisyonu yoktu. Attıkları ve VAR’dan dönen pozisyonu hariç” şeklinde belirtti. Oyuncularının gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

Hakan Kutlu, ligin geneline bakıldığında ilk 7’yi ve play-off potasını garantilemiş bir takım olduklarını vurgulayarak, hedeflerinin “Süper Lig” olduğunu da ekledi. “Aslında ben bir dönem bir açıklama yapmıştım. Bizim hedefimiz başlangıçta ne play-off, ne de ligin ilk iki sırasındaki yer almaktı. Çünkü bir geçiş sezonu yaşayacaktık. Ama oyuncularımızın göstermiş olduğu performans bizi ve camiayı heyecanlandırdı” dedi.

TARAFTARLA YENİDEN BİRLİKTE OLMAK

Kutlu, play-off maçlarının önemini vurgularken, “Tabii ki hedefimiz, buraya kadar getirdiğimiz bu süreçten sonra Süper Lig’e çıkmak ki bu bize çok yakışacak” sözlerine yer verdi. Taraftara da özel bir parantez açarak, “Bugün bizi belki 2000-3000 kişiyle stadyuma uğurladılar. Çok güçlü bir camia” dedi. Erzurum’un potansiyelini ortaya çıkartmak adına birliktelik sağlamak gerektiğini de belirtti. “İnşallah play-offlarda yine sonuna kadar savaşacağız. Süper Lig’e çıkmak için her şeyi deneyeceğiz” diye sözlerini sonlandırdı.