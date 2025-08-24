Erzurumspor Ve Pendikspor 3-3 Berabere Kaldı

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında Erzurumspor FK, Pendikspor ile evinde oynadığı karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Maçta ilk golü 11. dakikada Mustafa Fettahoğlu aşırtma vuruşla kaydederek Erzurumspor’u 1-0 öne geçirdi. Ardından 19. dakikada Giovanni Crociata’nın kullandığı serbest vuruşta Brandon Baiye arka direkte topu ağlarla buluşturdu. Erzurumspor, 25. dakikada Benhur Keser’in sert vuruşuyla farkı 3-0’a çıkardı.

PENDİKSPOR’DAN GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıya hızlı başlayan Pendikspor, 63. dakikada Mallik Wilks’in golüyle durumu 3-1 yaptı. 71. dakikada Thuram’ın vuruşunda Orhan Ovacıklı’nın eline çarpan top sonrası penaltı kararı çıktı. Jonson Clarke-Harris, penaltıyı değerlendirerek skoru 3-2 yaptı. Maçın son dakikalarında, 88. dakikada Thuram yaptığı kafa vuruşu ile skoru eşitledi ve karşılaşma 3-3 sonuçlandı.

HAKEM VE KADROLAR

Maçın hakemleri Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu ve Harun Terin olarak görev yaptı. Erzurumspor FK kadrosunda Matija Orbanic, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı gibi oyuncular yer alırken, Pendikspor kadrosunda Utku Yuvakuran, Vinko Soldo ve Jonson Clarke-Harris öne çıkan isimler oldu.

Goller şöyle sıralandı:

– Erzurumspor FK: Mustafa Fettahoğlu (dk. 11), Brandon Baiye (dk. 19), Benhur Keser (dk. 25)

– Pendikspor: Mallik Wilks (dk. 63), Jonson Clarke-Harris (dk. 71 pen.), Thuram (dk. 88)

Maçta görülen sarı kartlar: Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Mesut Özdemir, Thuram, Jonson Clarke-Harris (Pendikspor).