Erzurumspor Ve Pendikspor, 3-3 Berabere Kaldı

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEMLERİ

Salih TEKİN / ERZURUM, STAT: Kazım Karabekir HAKEMLER: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Harun Terin

ERZURUMSPOR FK VE OYUNCULARI

ERZURUMSPOR FK: Orbanic- Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk.66 Adem Kabak), Giorbelidze, Grociata (Dk.85 Amar), Benhur Keser (Dk.75 Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu (Dk.74 Martin Torrejon), Eren Tozlu (Dk.74 Hüsamettin Yener).

PENDİKSPOR A.Ş. VE OYUNCULARI

A.G.PENDİKSPOR A.Ş.: Utku- Vinko Soldo, Yiğit Fidan, Erdem Gökçe (Dk.69 Hüseyin Maldar), Sequeirra (Dk.46 Furkan Doğan), Hakan Yeşil (Dk.46 Adnan Uğur), Mesut Özdemir, Ahmet Karademir (Dk.46 Rosario), Dorde Denic (Dk.58 Bekir Karadeniz), Coley Wilks, Clarke Harris.

PENALTILAR VE SARILAR

SARI KART: Yakup Kırtay (ERZURUMSPOR) Mesut Özdemir, Rosario, Clarke Harris (PENDİKSPOR)

GOL: Dk.11 Mustafa Fettahoğlu, Dk.19 Baiye, Dk.25 Benhur Keser(ERZURUMSPOR FK) Dk. 63 Coley Wilks, Dk.71 (p), Clarke Harris, Dk.89 Rosario (PENDİKSPOR)

MAÇIN ÖZETİ

1’nci Lig 3’ncü hafta maçında Erzurumspor, evinde Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı. İlk yarıda, ev sahibi ekip Mustafa Fettahoğlu, Baiye ve Benhur Keser ile öne geçerken, ikinci yarıda Pendikspor’dan Coley Wilks, Clarke Harris penaltı ve Rosario’nun golleriyle eşitliği sağladı.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, 2’nci dakikada aut atışını Mustafa Yumlu ile paslaşarak kullanan Orbanic’in şutu yetersiz kalırken, Pendik forveti Mustafa Yumlu tehlikeyi önledi. 7’nci dakikada ise, Grociata’nın pasına ceza alanındaki Eren Tozlu’nun şutunu kaleci Utku son anda kornerle çıkardı.

İLK YARI GOLLERİ

11’inci dakikada, Sefa Akgün’ün defansın arkasına attığı topla yapılan koşuda Mustafa Fettahoğlu, kaleci Utku’nun öne çıktığını görünce topu aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-0. 19’uncu dakikada kullanılan faul atışında Baiye, topu ağlara gönderdi. Hakem Burak Olcar, ofsayt sebebiyle golü iptal etti ancak VAR kararıyla gol geçerli sayıldı: 2-0. 25’inci dakikada, Sefa’nın ceza alanında gönderdiği toplu buluşan Benhur Keser’in şutu ağlarla buluştu: 3-0.

Maç içerisinde 27’nci dakikada Mesut Özdemir’in ceza alanına ortaladığı topu Clarke Harris ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt nedeniyle bu golü geçerli saymadı. İlk yarının sonlarına doğru Eren Tozlu’nun sert şutu kaleci Utku tarafından çelindi ve hakem ilk yarıyı 4 dakikalık uzatma ile tamamladı.

İKİNCİ YARI GOLLERİ

İkinci yarının başlama düdüğünden sonra 61’inci dakikada Furkan Doğan’ın ceza alanına gönderdiği topu Mustafa Yumlu uzaklaştırdı. 63’üncü dakikada, Coley Wilks, kornerden gelen topu sağ kanada düzelttikten sonra plase vuruşla kaleye gönderdi: 3-1. 70’inci dakikada Rosario’nun sert şutu, Orhan Ovacıklı’nın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Clarke Harris, kullandığı penaltıyı başarılı bir şekilde gole çevirdi: 3-2.

83’üncü dakikada yapılan faul atışında kaleci Orbanic, topu yumrukladı. 86’ncı dakikada Yiğit Fidan defanstan seken topu auta yolladı. 89’uncu dakikada Coley Wilks’in ceza alanına gönderdiği topa Rosario kafasıyla vurdu ve ağlarla buluşturdu. Hakem önce golü verdi ancak daha sonra ofsayt kararıyla gol geçersiz sayıldı. VAR’dan gelen kararla gol geçerli sayıldı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.