Erzurumspor Ve Pendikspor 3-3 Beraberlik

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Erzurumspor ve Pendikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Kazım Karabekir Stadyumu’nda gerçekleşti ve sonuç 3-3 berabere bitti. Erzurumspor, maça hızlı başladı ve 11. dakikada Mustafa Fettahoğlu, ardından 19. dakikada Brandon Baiye ve 24. dakikada Benhur Keser’in golleri ile ilk yarıyı 3-0’lık skorla önde tamamladı.

PENDİKSPOR’UN DÖNÜŞÜ

İkinci yarıda Pendikspor, etkili bir performans sergileyerek oyuna hızlıca döndü. 63. dakikada Mallik Wilks’ın attığı golle umutlandı. 71. dakikada Jonson Clarke-Harris, penaltı atışından yararlanarak skoru 3-2’ye getirdi. Sonrasında 88. dakikada Thuram’ın golüyle skora dengeyi sağladı. Bu sonuçla her iki takım da puanını 5 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor ise sahasında Sivasspor’u konuk edecek.