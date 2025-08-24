Haberler

Erzurumspor Ve Pendikspor 3-3 Beraberlik

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Erzurumspor ve Pendikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Kazım Karabekir Stadyumu’nda gerçekleşti ve sonuç 3-3 berabere bitti. Erzurumspor, maça hızlı başladı ve 11. dakikada Mustafa Fettahoğlu, ardından 19. dakikada Brandon Baiye ve 24. dakikada Benhur Keser’in golleri ile ilk yarıyı 3-0’lık skorla önde tamamladı.

PENDİKSPOR’UN DÖNÜŞÜ

İkinci yarıda Pendikspor, etkili bir performans sergileyerek oyuna hızlıca döndü. 63. dakikada Mallik Wilks’ın attığı golle umutlandı. 71. dakikada Jonson Clarke-Harris, penaltı atışından yararlanarak skoru 3-2’ye getirdi. Sonrasında 88. dakikada Thuram’ın golüyle skora dengeyi sağladı. Bu sonuçla her iki takım da puanını 5 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor ise sahasında Sivasspor’u konuk edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Ödülleri Verildi

Çanakkale Zafer Kupası etabında düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni, protokol üyeleri ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi anlar yaşandı.
Haberler

Sındırgı’da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.