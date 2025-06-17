Eş Zamanlı Operasyonda 29 Adrese Baskın

OPERASYON BARTIN VE MUĞLA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bartın ve Muğla illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 29 adrese baskın yapıldı. Yapılan bu operasyonlar sonucunda 9 kişilik bir fuhuş çetesi çökertildi ve zorla fuhuş yaptırılan 11 kadın kurtarıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen bu çalışmalar oldukça dikkat çekti.

KURTARILAN KADINLAR VE GÖZALTILAR

Operasyonlar sırasında, Muğla’da 1 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 11 kadının çetenin elinden kurtarılması önemli bir gelişme oldu. Ayrıca, şüphelilerin kullandığı 11 adet cep telefonuna el konuldu ve fuhuşa sürüklenen kadınların kazandığı değerlendirilen 10 bin 795 TL para ele geçirildi.

Ekipler, fuhuş yapılan adreslerde kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan şahısların bulunduğunu tespit etti. Bu durum üzerine, 1774 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince 5 adrese idari para cezası uygulandı. Operasyon, hem kadınların kurtarılmasını sağladı hem de fuhuş çetesinin faaliyetlerini sonlandırdı.

ADLİ İŞLEMLER MÜNFERİT OLACAK

“Fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama” suçlarıyla gözaltına alınan 9 kişinin, ifade süreçlerinin ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi planlanıyor. Bu durum, yürütülen çalışmaların ciddiyetini ve kamu güvenliği açısından önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.