Eş Zamanlı Operasyonda 42 Şüpheli Yakalandı

FETÖ’NÜN GÜNCEL EĞİTİM YAPILANMASI OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) “Güncel Eğitim Yapılanması” faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına yönelik İzmir merkezli olarak 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 27’si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu altında, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, 17 Haziran sabahı saat 05.00’te, İzmir’in yanı sıra Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli’de bu operasyonu gerçekleştirdi.

HÜCRE EVLERİ VE GÖZALTILAR

Terör örgütü üyelerinin, “hücre evi” olarak adlandırılan toplam 9 adreste aktif oldukları ve örgütü ayakta tutmak için gençlere taban kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Bu evlerde, örgütsel toplantılar düzenlendiği ve illegal yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan şahısların bir süre bu evlerde barındırıldığı kaydedildi. Operasyon sonucunda hücre evlerinde barındırıldığı belirlenen 1 kişi dahil olmak üzere toplam 42 şahıs gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE TUTUKLAMALAR

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve hücre evlerinde yapılan aramalarda, toplam 5 bin 225 Euro, 6 bin 772 Dolar ve 222 bin TL ile birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheliden 10’u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 5’i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.