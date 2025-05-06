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Eş Zamanlı Operasyonda 45 Şüpheli Gözaltında

OPERATION EXECUTED ACROSS 24 CITIES

Samsun merkezli olarak 24 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘müstehcenlik’ operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında, sabah saat 06.00’da bu operasyonlar düzenlendi. Operasyonun yapıldığı iller arasında Samsun, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon yer aldı.

Eş Zamanlı Gözaltılar ve Ele Geçirilen Eşyalar

Gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda toplamda 39 cep telefonu, 16 dizüstü bilgisayar, 19 USB bellek, 11 harici sabit disk, bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. Operasyon, müstehcenlik suçuna yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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