Esad’ın Kalesinde Çatışmalar Sürüyor

ŞİDDET OLAYLARI SÜRÜYOR

Suriye’de, devrik eski lider Beşar Esad’ın güçlü kaleleri arasında yer alan kıyı illerinde şiddet olayları devam ediyor. Pazar günü bir açıklama yapan geçiş dönemi lideri Ahmed Eş-Şera, birlik çağrısı yaptı. Lazkiye ve Tartus’ta yaşayan yüzlerce kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Yerel halk, bölgede yağmaların ve çocuklar da dahil olmak üzere toplu cinayetlerin yaşandığını dile getiriyor. Kıyı kenti Banyas’ta çoğunluğu Alevi olan El Kusur mahallesi sakinleri, sokaklarda cesetlerin bulunduğunu aktarıyor. Tanıklar, birçok farklı yaştaki erkeğin vurularak öldürüldüğünü bildiriyor. İnsanlar, Cuma günü pencerelerinden dışarı bakmaktan dahi korkuyordu ve internette bağlantı kesintileri oluyordu. Ancak internete bağlanabildiklerinde, komşularının ölümlerini sosyal medya üzerinden öğrendiler. Ayman Fares adındaki bir adam, BBC’ye yakın zamanda hapse girmiş olmasının kendisine hayat kurtardığını açıkladı. Ağustos 2023’te Facebook hesabında Beşar Esad’ı yolsuz yönetimi sebebiyle eleştiren bir video paylaştıktan sonra tutuklandı. Ancak HTŞ liderliğindeki güçler, Aralık’ta Esad’ı devirdikten sonra tutukluları serbest bırakınca, o da kurtuldu. El Kusur sokaklarına baskın düzenleyen savaşçıların kendisini tanıdığını bildirdi ama yağmadan kurtulamadığını vurguladı.

BASKILARIN ARDINDAN GELEN GÜVENLİK

Fares, arabasının çalındığını ve çevresinde diğer evlere saldırılar düzenlendiğini de ekledi. Görüşmemizde, “Yabancıydılar, kimliklerini veya dillerini tanıyamadım ama Özbek ya da Çeçen’e benziyorlardı” dedi. “Yanlarında bazı Suriyeliler de vardı ama resmi güvenlikten değillerdi. Cinayeti gerçekleştirenler arasında bazı siviller de bulunuyordu” diye de ekledi. Fares, birçok ailenin kendi evlerinde öldürüldüğünü ve kadınlarla çocukların kanlar içinde kaldığını belirtirken, bazı ailelerin saklanmak için çatılarına koştuğunu ancak kurtulamadıklarını aktardı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Lazkiye, Cableh ve Banyas kıyı kentlerinde 740’tan fazla sivilin öldüğünü bildiriyor. Ayrıca güvenlik güçlerinin 300 üyesi ve Esad destekçilerinin çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade ediliyor. BBC, bu ölü sayısını bağımsız olarak doğrulayamadı. Fares, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin Banyas’a varmasıyla birlikte bir tür istikrar sağlandığını ve diğer grupları şehirden uzaklaştırarak ailelerin güvenli bölgelere ulaşmasına dair koridorlar oluşturduklarını aktardı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE DUYGUSAL ANİLER

İsmini vermek istemeyen bir başka Banyaslı olan Ali, Fares’in söylediği bilgileri doğruladı. Eşi ve 14 yaşındaki kızıyla birlikte El Kusur’da yaşayan Ali, güvenlik güçlerinin yardımıyla evinden kaçmayı başardığını anlattı. “Binamıza geldiler ve mahallenin içindeki çatışmalar ile çığlıkları duyduk. Çok korktuk. İnternete bağlanabildiğimizde, Facebook’tan ölümleri öğrendik. Ama apartmanımıza geldiklerinde, sonumuzun geldiğini düşündük!” diye dile getirdi. Ayrıca, “Para istiyorlardı. Komşumuzun kapısını çalıp arabasını, parasını, evdeki tüm değerli eşyalarını aldılar. Ama öldürülmedi” diye de ekledi. Ali ve ailesi, Sünni komşularına sığınmış. “Yıllarca Aleviler, Sünniler ve Hristiyanlar olarak birlikte yaşadık. Ama böyle bir durumu hiç yaşamadık” dedi. “Sünniler, Alevileri katliamdan korumak için hızla davrandı ve şimdi resmi güçler, şehirde düzeni sağlıyor.” Ali, ailelerin katliamı gerçekleştiren grupların üyeleri Banyas’tan çıkarılıncaya kadar sığınacakları tek bir mahallede bir okula götürüldüğünü söyledi. Esad’a bağlı eski tuğgeneral Giyas Dalla, Lazkiye ve Cebele kıyı kentleri civarında güvenlik güçlerine pusu kurarak, masum insanları öldürdüğünü ve “Suriye’nin Kurtuluşu için Askeri Konsey”i kurduğunu açıkladı.

Fares, Alevi toplumunun çoğunun Esad yanlılarına karşı olduğunu ve bu durumdan Dalla ve diğer Esad destekçilerini sorumlu tuttuğunu belirtti. “Kan dökülmesinden çıkar sağlıyorlar. Şimdi ihtiyacımız olan şey, resmi güvenliğin galip gelmesi ve katliamları yapan katillerin yargılanması, böylece ülke güvenliği yeniden sağlanabilir” şeklinde konuştu. Ancak bazıları, geçiş dönemi başkanı Ahmed Eş-Şera’yı suçluyor. Binlerce memur ve personelin işsiz kalmasına karşın net bir strateji olmadan Suriye’nin güvenlik, ordu ve polis teşkilatlarının dağıldığını iddia ediyorlar. Bu kişilerden bazıları, özellikle polis teşkilatında olanların, Esad dönemindeki olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını vurguluyor. Yeni yönetim ayrıca binlerce kamu çalışanını işten çıkardı. Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve binlercesinin işsiz kalması, isyan için bir zemin hazırlıyor. Suriye’de yaşananlar konusunda farklı görüşler mevcut. Daha geniş kitleler, sivillerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Şam’da, kıyı kentlerinde yaşanan şiddete karşı gösteriler düzenleniyor. Ancak son günlerde Suriye’nin farklı bölgelerinde “cihat” çağrıları yapıldığı da gözlemleniyor. Banyaslılar, bazı sivillerin silahlı gruplara katıldığını söylüyor. Suriye’nin büyük bir kısmını Sünniler oluşturuyor ve son 13 yıldır Esad rejiminin acımasızlıklarıyla yüzleşiyorlar. Bu durum, özellikle Alevi azınlık arasında mezhepsel nefreti daha da körüklüyor. İnsan hakları gruplarına göre, Esad rejimi döneminde Alevi güvenlik görevlileri, çoğunluğu Sünni olan binlerce Suriyelinin ölmelerinden ve işkence görmelerinden sorumlu tutuluyor. Öldürülenler, çoğunlukla Sünni toplumdan olduğu için, bazı Sünniler şimdi misilleme istiyor. Ancak Suriye yönetimi itidal çağrısında bulunmaya devam ediyor. Eş-Şera ise, herkes için güvenliğin sağlanması ile yükümlü. Kendisinin iktidara gelmesine yardımcı olan bazı birlikler yetkisi dahilinde olsa da, bazı gruplar açıkça onun kontrolü dışındadır. Bu gruplar arasında radikal İslamcı olarak tanımlanan yabancı savaşçılar da yer alıyor. Suriye’de güvenli ve demokratik bir gelecek için pek çok kişi, Eş-Şera’nın yabancı savaşçıların varlığına son vermesi ve tüm Suriyelilerin haklarını koruyacak bir anayasa sunması gerektiğini savunuyor. Ancak, böyle bir anayasanın yasal çerçevesi üzerinde çalışılsa da, şiddet yanlısı grupları kontrol etmek ve yabancı savaşçıları ülkeden göndermek büyük bir zorluk teşkil ediyor.