Esad: Mutabakat geçici

Esad, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının geçici olduğunu söyledi.

Kaosun hüküm sürdüğü Suriye’den haberler gelmeye devam ediyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının geçici olduğunu söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Baas Partisi’nin toplantısında konuştu. Esad hükümetinin amacının tüm Suriye’de kontrolü sağlamak olduğunu söyledi.

“İdlib, teröristlerin kontrolünde olan diğer eyaletler gibi devletin kontrolü altına dönecek” diyen Esad anlaşmayı kanların dökülmesi sayesinde önlenen geçici bir tedbir olarak niteledi.

Suriyeli muhalifler, mutabakat çerçevesinde İdlib’deki cephe hattından ağır silahlarını çekmeye başladı.

İdlib mutabakatınde muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında “silahlardan arındırılmış” bir bölge oluşturulması planlanıyor.

TRT