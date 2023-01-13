Esad şartlarını açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesine dair şartlarını açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Suriye arasında ilk temasın 11 yıl sonra gerçekleşmesinin ardından ikinci aşamaya geçilmesi planlanırken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede stratejik Rusya-Suriye ilişkilerinin izleyeceği yolun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Lavrentyev’in ülkesinin Suriye, Türkiye ve Rusya savunma bakanlarını bir araya getiren üçlü toplantıyı olumlu değerlendirdiğini ve bu toplantıları dışişleri bakanlıkları seviyesine çıkarılmasını önemli gördüklerini aktardığı kaydedildi.

ESAD ŞARTLARINI AÇIKLADI

Suriye Devlet Başkanlığı’nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Esad, üçlü görüşmelerin somut sonuç vermesi için şartlarını sundu.

Esad, “Bu tür görüşmeler, verimli olması ve Şam’ın beklediği somut hedeflere ulaşılması için Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilerek ve planlanarak hazırlanmalı” ifadelerini kullandı.

Esad, Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Esad’ın, “Şam’ın beklediği somut sonuçlar arasında Suriye topraklarındaki işgalin sona ermesi ve teröre desteğin kesilmesinin olduğunu söylediği” aktarıldı.