Esad Sivri’den Dijitalleşen İletişim Üzerine Değerlendirmeler

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü ve yazar Esad Sivri, “El yapımı, arkasında ruhu olan sanatın yerini yapay zekanın doldurabileceğine inanmıyorum. Bunu değerlendirecek, kıymet verecek olan da insandır.” ifadelerini kullandı. Dijitalleşen iletişim sürecinin bireyler, markalar ve kurumlar üzerindeki dönüştürücü etkileri üzerine yaptığı değerlendirmelerde, insanların tarih boyunca anlamak ve anlatmak için çabaladığını belirtti. Sivri, bu bağlamda hiyerogliflere dikkat çekerek, “İnsan, ilk çağdan beri mağaralarda avladıkları hayvanı veya zorlukları anlatmıştır. Şimdi de sosyal medyada attıkları storylerle tweetlerle bir şekilde kendi mesajlarını veriyorlar. Bu döngüde bir şekilde dünya üzerinde veya kitaplarda, kağıtlarda, dijitalde iz bırakıyorlar” dedi.

BU DÖNGÜDE İTİBAR DA ÖNGÖRÜYORUZ;

Kişilerin sosyal medya paylaşımlarıyla bir “itibar prestiji” oluşturduğuna dikkat çeken Sivri, “Biz de artık prestij 2.0’ın dijital çağda olduğuna inanıyoruz. Kişilerin paylaşımları, yönettikleri sosyal medya hesapları, ana akım medyaları bile geçmiş durumda. Artık bireylerin de bir marka olduğunu ve bu markayı doğru bir şekilde yönetmek gerektiğini biliyoruz. Birçok satış pazarlama yapan marka, bu bireysel markalarla bir araya gelmek için çok ciddi bedeller ödüyor” diye konuştu.

KRİZ ANLARI ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLMELİ;

Sivri, markaların yönetiminde krizlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, “Kriz dediğimiz şey aslında o an değil, çok öncesinde başlar. Hazırlıklı olmayı gerektirir. Bazen bir uçakta bir hostesin tavrı, bütün bir markayı etkileyebilir. Dolayısıyla bizim kriz olabilecek her şeyi çok önceden görmemiz lazım” şeklinde görüş bildirdi. Kurumların yönetiminden ziyade bireysel markaların yönetiminin daha kolay olduğunu ifade eden Sivri, “Bireysel olarak inşa edilmiş markaları, bir şekilde insanlar takip etmeyi sever. Mesela Elon Musk’ın takipçisiyle, onun yönettiği Tesla’nın takipçisi arasında çok fark vardır” dedi.

DOĞALLIK EN BÜYÜK AVANTAJDIR;

Sosyal medyanın en büyük avantajının doğal bir iletişim sağlamak olduğunu belirten Sivri, “Bireysel markalarda en olumlu şey, olduğumuz gibi görünmektir. Aslında baktığınız zaman bu durum, ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol'” şeklinde konuştu. Yapay zekanın yaşamı kolaylaştırdığını ancak insanları belirli bir noktada riske sürüklediğini kaydederek, “İşimizi kolaylaştırmakla beraber hayatımızın gidişatını yapay zekaya teslim etmiş noktadayız” dedi.

İTİBARIMIZI BİLİNÇLİ ŞEKİLDE OLUŞTURMALIYIZ;

Sosyal medya ve teknolojinin günlük yaşamın vazgeçilmezi haline geldiğini belirten Sivri, “Geride bıraktığımız dijitaldeki her ayak izi, ileride bizim itibarımız anlamında önümüze çıkacak bir konu” vurgusunu yaptı. “Dolayısıyla itibarımızı, artık online ortamda daha bilinçli, daha katma değer sağlayacak bir şekilde oluşturmamız gerekiyor” dedi. Markalar, kurumlar ve girişimciler için “Prestij 2.0 – Hiyerogliflerden Captionlara Dijitalleşen İletişim” adını verdiği kitabını kaleme aldığını belirten Sivri, bunun arkasında ruh olan sanatın yerini yapay zekanın alamayacağını ifade etti.

KÜLTÜRÜMÜZ SINIRLARI BELİRLENMELİ;

Sivri, yapay zekanın bilinçli bir politikayla faydalı şekilde tüm devlet kurumlarında kullanılabileceğini dile getirdi. Kültürün dijital ortamdaki karşılığını vurgulayan Sivri, “Bizim kültürümüz, değerlerimiz neyse dijitali de buna göre adapte etmemiz gerekiyor” şeklinde sözlerini tamamladı. Esad Sivri’nin kaleme aldığı “Prestij 2.0 – Hiyerogliflerden Captionlara Dijitalleşen İletişim” kitabı, bireylerin, markaların ve kurumların dijital dünyadaki algılanış biçimlerini ve bu durumu nasıl yönetmeleri gerektiğini örneklerle açıklıyor.